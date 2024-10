Luna park oggi chiuso per la morte di Baudo

E’ morto, all’età di 71 anni, Giancarlo Baudo, uno dei capi storici del luna park che da sempre viene a Grosseto. Baudo era malato ed è morto in ospedale a Roma, ma per l’attaccamento che aveva per la nostra città, ha chiesto che la sua salma fosse trasferita a Grosseto. E per esaudire quest’ultimo suo desiderio ieri è stata allestita un camera ardente in un tendone al piazzale dei circhi. In segno di lutto ieri il luna park è rimasto chiuso e lo resterà anche oggi. E nella chiesa del Cottolengo oggi alle 15 si svolgerà il funerale, quindi la salma di Giancarlo Baudo sarà sepolta nel cimitero di Empoli. Baudo, che era nato a Piombino, era legato a Grosseto. dove ha lavorato per cinquant’anni, la sua famiglia era titolare della giostra "Brucomela", che ha fatto divertire generazioni di bambini grossetani.