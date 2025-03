L’ultimo abbraccio: "Rolando, un sindaco che ha dato moltissimo". Il ricordo di don Luca

ORBETELLO Partecipato ultimo saluto a Rolando di Vincenzo, che è stato uno dei grandi sindaci di Orbetello. Una folla di amici, amministratori pubblici, cittadini, che hanno riempito il duomo di Orbetello e la piazza antistante la cattedrale hanno partecipato ieri pomeriggio al rito funebre per l’ultimo saluto a questo indiscusso personaggio della vita politica e amministrativa comunale degli ultimi decenni.

In tanti si sono stretti attorno alla moglie Gabriella e alla figlia Fabiana a testimonianza della stima e del riconoscimento per quanto Di Vincenzo ha fatto quando ha ricoperto la carica di primo cittadino di Orbetello prima e commissario straordinario alla laguna poi.

Lo ha ricordato anche il parroco, don Luca, che ha celebrato la messa, rivolgendosi a lui come un "amministratore serio e concreto, molto attento alle necessità dei cittadini, che ha sempre lavorato per la Comunità locale".

Fra i tanti presenti, i sindaci di Orbetello Andrea Casamenti, di Monte Argentario Arturo Cerulli e di Capalbio Gianfranco Chelini. A salutare Rolando Di Vincenzo, che nella sua vita politica è sempre stato uno stretto collaboratore di Altero Matteoli sono arrivati tanti amici del suo partito da Grosseto e da altre località della provincia. Lo hanno ricordato per avere legato la sua azione amministrativa a tante opere pubbliche, il nuovo ospedale, le opere di risanamento e bonifica della laguna, il piano parcheggi, la sistemazione con bellissimi percorsi a piedi e ciclabili delle rive della laguna tutto intorno al centro storico, al completamento del sistema di depurazione dell’areale di Orbetello e della Costa d’Argento. Insomma tutto il suo impegno in politica, che non si è fermato dopo avere ricoperto pr due mandati la carica di sindaco, ma è proseguita anche come assessore esterno con la giunta guidata da Arturo Cerulli, a Monte Argentario. Ora riposa nel cimitero cittadino dove la salma è stata tarsferita a fine giornata per essere tumulata.

Michele Casalini