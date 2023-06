Lotteria dell’Avo I biglietti vincenti

Si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria dell’Associazione

Volontari Ospedalieri (Avo), attraverso la quale i volontari di Grosseto sostengono le loro

attività all’ospedale Misericordia di Grosseto e al San Giovanni di Dio di Orbetello, nella case di riposo "Ferrucci" e "Il

Poggione" a Grosseto.

Ecco gli undici numeri vincenti. Primo premio: biglietto n. 1294,; secondo premio: biglietto n. 0231; terzo premio: biglietto n. 0886; quarto premio: biglietto numero 0808; quinto premio: biglietto n. 1492; sesto premio: biglietto n. 1311; settimo premio: biglietto n. 0170; ottavo premio: biglietto n. 0255; nono premio: biglietto numero 1002; decimo premio: biglietto n. 0655; undicesimo premio: biglietto numero 0443.

I premi, che sono stati messi in palio, erano numerosi e importanti e sono stati offerti dalle seguenti ditte: Podere Santa Maria, Hotel Granduca, The Space Cinema, Pluripanel, Fancold, Il Melograno, Farmacia La Rugginosa, Sinergy da Pietrino, Sol Caffè, La Dolce Vita , Sensini . A loro va il sentito ringraziamento dell’Associazione Avo di Grosseto per la sensibilità e disponibilità dimostrata.