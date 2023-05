Lotta ad alcol e droga Sicurezza sulle strade Task force dei carabinieri

Sono stati numerosi i posti di controllo eseguiti nel corso dell’ultimo fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Follonica. Si è trattato di una serie di servizi che rientrano nell’ambito del piano predisposto dal Comando Provinciale di Grosseto per il monitoraggio del territorio. Nel corso di questi servizi sono stati svolti controlli su strada vicino ai locali pubblici, ma anche battute all’interno di parchi pubblici e di aree boschive non solo a Follonica, ma anche dei comuni di Massa Marittima e Roccastrada. Pochi giorni fa infatti, sull’Amiata c’è stato un intervento con tanto di inseguimento in auto dove una vettura non si era fermata all’alt e ha proseguito una folle corsa senza mèta, per poi infine fermarsi d’improvviso nel bel mezzo di una strada vicino a un bosco, dove due persone sono scappate abbandonando l’auto. All’interno della macchina, tutto il necessario per un "campeggio" di fortuna. Ritornando alle attività su Follonica, sono stati effettuati monitoraggi degli arrivi alla stazione ferroviaria, dove solo nella serata di sabato sono stati passati al setaccio una quarantina di veicoli ed altrettanti conducenti. Una decisa intensificazione di pattuglie, la cui attività ha permesso ai Carabinieri di intercettare e procedere alla contestazione di 3 violazioni all’articolo 186 del Codice della strada, nei confronti di automobilisti nel centro urbano della città del Golfo. Due di loro sono stati sorpresi a guidare con tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre un terzo ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Si è registrata anche una pressante azione di contrasto agli stupefacenti, con la segnalazione all’Autorità Amministrativa di 5 persone trovate in possesso di hashish, cocaina ed eroina. In una circostanza, la persona alla guida della vettura da fermare ha lanciato qualcosa dal finestrino alla vista dei militari, che avevano poi prontamente recuperato l’involucro accertando che si trattava di una dose di droga appena acquistata in un’area boschiva, già oggetto di costante monitoraggio. Nell’ambito delle stesse attività, i Carabinieri hanno anche bloccato un giovane trovato in possesso di una bici elettrica, del valore di circa mille euro, rubata qualche giorno prima ad una donna del luogo che si trovava in quel momento sul posto di lavoro. La donna, poi contattata dai militari per la restituzione, è apparsa commossa ed ha più volte ringraziato i militari.