L’ordinanza comunale. Bau beach, via alla stagione

Sono due le bau beach presenti sul territorio di Monte Argentario. Le spiagge libere dedicate agli animali d’affezione sul promontorio si trovano sul lato destro della cala in località La Soda, mentre in Feniglia nella porzione di spiaggia argentarina sotto Poggio Pertuso. Firmata quindi l’ordinanza balneare che disciplina tutte le attività che possono essere esercitate sul demanio marittimo del Comune di Monte Argentario da privati cittadini e stabilimenti balneari. L’ordinanza, che viene emessa ogni anno all’inizio della stagione estiva, ha validità fino al 30 settembre ed è partita il 15 maggio. Su tutte le altre spiagge di Monte Argentario è invece vietato far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche se sorvegliato e munito di regolare museruola, nei giorni di sabato e domenica fino al 31 maggio e dalle 7 alle 21 tutti i giorni dal 1° giugno per tutta la durata della stagione balneare fino al 30 settembre. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani brevettati dal salvataggio al guinzaglio. Sono confermati i divieti che vengono ripetuti ogni anno, tra i quali l’alaggio e il varo di natanti a motore, il campeggio, l’accensione di fuochi e l’esercizio di attività commerciali, spettacoli e manifestazioni sportive non autorizzate o che possono recare fastidio ai bagnanti. Vietato anche lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature, malcostume che a volte si può individuare come quello di occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso nella fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Norme e indicazioni precise dettano le regole per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere, le spiagge dedicate agli animali d’affezione, la disciplina delle aree in concessione.