Locali delle Ferrovie concessi all’associazione Agape

Albinia, nuovi progetti e recuperi di locali delle Ferrovie alla stazione. Lo prevede una disposizione nazionale, che favorisce il riuso di locali delle Ferrovie dello Stato non più utilizzati e la loro concessione in comodato ad enti locali, associazioni del volontariato e anche ad enti pubblici.

Per questo motivo si è tenuto un incontro di presentazione della campagna crowdfunding (cioè finanziamento popolare) "Binario Zero - Idee in viaggio", dell’Associazione Agape Odv, per la riqualificazione di uno stabile (che si trova presso la stazione ferroviaria di Albinia).

Un edificio ottenuto in comodato dall’Ente delle Ferrovie dello Stato per trasformarlo in un centro a disposizione di tutta la comunitá locale.

La campagna attivata sulla piattaforma igeaginger.it, rientra nel progetto di Banca Tema ’TemaFunding’ creato appositamente per supportare le associazioni del territorio nella ricerca di fondi per le loro attività.

E l’incontro, aperto anche alla stampa, ha avuto luogo proprio alla stazione di Albinia, nel piazzale accanto allo stabile da ristrutturare, alla presenza del sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, (l’Amministrazione è partner nel progetto), della vicesindaca con delega al sociale Chiara Piccini e di Francesco Gentili, consigliere di Banca Tema e tra i promotori dell’iniziativa. Con loro i dirigenti di ’Agape’, l’associazione sociale, culturale e ricreativa molto attiva sul territorio.

Michele Casalini