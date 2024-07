Lo ’svuotatutto’ funziona. Raccolti rifiuti ingombranti. In tanti hanno collaborato

Quando i cittadini lavorano insieme per una causa che rappresenta il bene comune è sempre un successo. Così è stato anche a Santa Fiora, in occasione dell’iniziativa "Svuota tutto". L’iniziativa era stata promossa in più occasioni dall’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Federico Balocchi. Nello specifico si è trattato di una prima giornata dedicata alla raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici promossa dal Comune in collaborazione con Sei Toscana. Nella prima giornata sono stati raccolti poco più di 7000 chilogrammi di ingombranti tra mobili, reti da letto e materassi; circa 1200 chilogrammi di Raee tra frigoriferi, congelatori, tv, computer, cellulari e lampade al neon; una trentina di pneumatici fuori uso; una decina di batterie; circa 20 litri di olio esausto. Parole di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale. Ha commentato la giornata Andrea Olivi, consigliere comunale con delega al Decoro Urbano. "L’amministrazione comunale di Santa Fiora – commenta Andrea Olivi – ringrazia gli operatori di Sei Toscana che hanno fatto un enorme lavoro per la raccolta dei rifiuti in questa speciale giornata e invita i cittadini a partecipare al prossimo appuntamento di agosto che si svolgerà con le stesse modalità e negli stessi orari". Questa è stata la prima giornata, una seconda si svolgerà di raccolta "Svuota tutto" giovedì 1 agosto, dalle 9 alle 13. Questo secondo appuntamento sarà allestito nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, una stazione ecologica itinerante, in cui le utenze TARI del Comune di Santa Fiora potranno conferire. Cosa è possibile portate: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio. Per chi invece deve disfarsi urgentemente di rifiuti ingombranti può comunque rivolgersi a Sei Toscana e prenotare un ritiro dei materiali presso la propria abitazione.Il servizio è gratuito.