Lite in centro. Poi un coltello. Giovane ferito

La lite in mezzo alla gente. Nel tardo pomeriggio di ieri davanti a Porta Vecchia. Poi dalle parole e urla, come purtroppo accade sempre più spesso, sono passati ai fatti ed è spuntato un coltello. Uno dei due contendenti è rimasto ferito. Erano le 18.30 passate da una manciata di minuti quando si è consumato l’episodio. Uno scappa e si rifugia in una tabaccheria, dove poi è stato raggiunto dalla madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Grosseto e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il giovane ferito, che non è grave. Almeno così è apparso in un primo momento. Grande lo scompiglio tra gli altri ragazzi che erano lì attorno.