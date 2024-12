L’iniziativa promossa dall’Anmil. Tre alberi di Natale in ricordo delle tante vittime sul lavoro

Ad affiancare il monumento alle vittime del lavoro in piazza Nazioni Unite da ieri ci sono tre alberi per non far dimenticare le vittime del lavoro e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione della salute dei lavoratori anche durante le festività natalizie. Questo grazie ai tre "Alberi per la Sicurezza sul lavoro", realizzati dalla Sede Anmil di Grosseto grazie alla collaborazione di Comune di Grosseto, Ance, Cassa Edile. L’opera di Sbolzani, nata per dare un segnale di attenzione verso le vittime del lavoro anche durante il periodo natalizio, è composta da una figura di albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere. "Gli elmetti sono di vari colori – dichiara il presidente territoriale Anmil Antonio Manzo – e ognuno di loro ha un significato: quelli bianchi e gialli rappresentano il mondo dei lavoratori, i caschi rossi gli infortuni sul lavoro e quelli neri i morti sul lavoro. Vogliamo richiamare l’attenzione dei cittadini a non sottovalutando i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione dei rischi sul lavoro".

"Abbiamo instaurato con l’Anmil, un rapporto di collaborazione – afferma il prefetto di Grosseto Paola Berardino – sottoscrivendo un protocollo che è appena entrato nella fase operativa: martedì sono state stilate le prime linee guida. Crediamo molto in questo progetto che dovrebbe vedere luce in primavera inoltrata".

"Questi alberi sono un simbolo importante per non dimenticare – dice il presidente del consiglio Fausto Turbanti – le ultime tragedie che ci sono state sono il monito per far sì che non si ripetano. Non dobbiamo parlare solamente, ma agire affinché si possa fare qualcosa. Come Amministrazione siamo al fianco dell’Anmil in qualunque iniziativa che voglia intraprendere". Dunque è periodo di augurare buone feste, ma senza dimenticare nessuno.

Maria Vittoria Gaviano