L’impegno civile. Ecco il "Progetto Legalità"

Presentato ieri nella sala consiliare del Comune di Follonica l’evento "Progetto Legalità - Si educa con quello che dice, ancor di più con quello che si fa, ma molto di più con quello che si è". L’evento si svolgerà al Teatro Fonderia Leopolda venerdì 8 novembre dalle 9 alle 23, suddiviso in due momenti.

Alle 10 si terrà il primo incontro, riservato agli studenti delle classi superiori e medie di Follonica, dal titolo "L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: facciamo anche noi camminare le loro idee", che tratterà del loro impegno e del contesto dell’Italia di quegli anni. All’evento parteciperà Antonio Ingroia (ex magistrato e allievo di Paolo Borsellino) e, tra gli ospiti, sarà presente Rosalba Muratori dell’Associazione Marco Sacchi, dal nome dell’inviato Rai di Palermo Marco Sacchi. Alle 17 si terrà il secondo incontro, aperto ai cittadini dal titolo "Tra legalità e ambiente. Le mani delle mafie in Toscana", durante il quale verranno approfonditi alcuni aspetti riguardanti il territorio toscano, coniugando il tema della legalità alla lotta al crimine e alla tutela ambientale. Saranno presenti Rosalba Muratori (associazione Marco Sacchi), il tenente colonnello della Guardia di finanza Edoardo Marzocchi (Dia di Firenze); Paolo Stefanini (responsabile Gestione Patrimonio naturalistico-ambientale della Provincia di Grosseto).

"Grazie a questa giornata e all’associazione Progetto Follonica avremo la possibilità di conoscere una personalità di rilievo come Antonio Ingroia – dice il sindaco Matteo Buoncristiani -, il quale ha avuto l’opportunità di collaborare con Paolo Borsellino che insieme a Giovanni Falcone ha fatto dei propri principi la propria vita".

"La legalità è uno dei temi che abbiamo più a cuore – afferma l’assessore Giorgio Poggetti –. Vorremmo ripristinare la cultura del rispetto e del senso civico. Con questo evento porteremo a Follonica le eccellenze in questo ambito".

A concludere la presentazione dell’evento Stefania Turini. "Come ex insegnante sono lieta di aver accolto questa importante iniziativa – sottolinea l’assessora –. In ambito scolastico è necessario far capire alle ragazze e ai ragazzi che appartengono ad una comunità, nella quale vigono delle regole che devono essere rispettate".

Ad intervenire anche l’associazione Progetto Follonica: "Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver collaborato alla realizzazione di questo progetto – affermano Roberto Guarducci e Francesco Bertelli –. Ringraziamo le dirigenti dei plessi scolastici interessati che hanno collaborato con noi". L’ingresso all’evento è gratuito.

Viola Bertaccini