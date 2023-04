Levi, Guttuso e Treccani alle Clarisse

Il ciclo "Grosseto 900" a cura di Mauro Papa torna al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con la mostra "Realisti a Grosseto", che espone opere di Carlo Levi, Renato Guttuso e Ernesto Treccani. La mostra sarà aperta al pubblico al Museo Luzzetti da oggi fino a domenica 7 maggio, tutti i giorni dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 16-19 (è valido il biglietto d’ingresso al Museo Luzzetti: 5 euro, ridotto 3 euro; per informazioni chiamare 0564 488066067547). In esposizione le opere "Amanti e Partigiani" di Carlo Levi (Torino 1902 – Roma 1975; il celebre autore di "Cristo si è fermato a Eboli"), "Vendemmiatrice" di Ernesto Treccani (Milano 1920 – 2009; fondatore della rivista "Corrente" e figlio del fondatore della celebre enciclopedia) e "Nudo sul balcone" di Renato Guttuso (Bagheria 1911 – Roma 1987, grande protagonista dell’arte italiana del Novecento e senatore della Repubblica). "Il museo Luzzetti – ricorda il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa – a cadenze regolari delinea brevi ritratti di protagonisti del ’900, nell’intento di approfondire specifici aspetti della loro pratica ed episodi significativi della loro vita, come i legami col territorio maremmano".