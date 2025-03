Le lauree di Bargagli e Pii

Anche il Comune di Arcidosso l fa le congratulazioni a Giulia Bargagli che ha conseguito la laurea magistrale in "Materials and Nanotechnology" nel Dipartimento di Ingegneria civile e Industriale dell’Università di Pisa. "Un traguardo importante raggiunto con impegno e passione – spiegano dall’Amministrazione comunale – culminato con la tesi ’High thermal conductivity polymer matrix composites for the automotive industry’, un lavoro di ricerca di grande valore nel settore dell’innovazione e dei materiali avanzati". Un doppio traguardo raggiunto anche per Andrea Pii, che ha festeggiato la sua seconda laurea. Dopo aver conseguito il titolo in Architettura al Politecnico di Torino, ha aggiunto la laurea in Ingegneria civile all’Università di Firenze, con una tesi dal titolo "Valutazioni di diverse tipologie di capriate per un capannone d’acciaio". Anche in questo caso sono arrivate le congratulazioni dell’Amministrazione comunale.