Le Giornate degli Etruschi. Un convegno nazionale dedicato alla pastorizia

I massimi esperti di etruscologia si incontrano a Massa Marittima per il convegno nazionale dal titolo "Pastori d’Etruria, animali e prodotti, lavorazione e consumo" che apre la settima edizione delle Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale, in programma sabato alle 9, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, in piazza XXIV Maggio. L’attenzione sarà rivolta non solo agli indicatori archeologici che forniscono importanti informazioni sulla pastorizia in età etrusca, ma anche a tutti i prodotti da essa derivanti, come, ad esempio, i tessuti, il formaggio ed il latte. Interverranno i principali archeologi esperti del settore provenienti da tutta Italia. Sono state coinvolte nel convegno eccellenze operanti sul territorio nel settore della caseificazione, per proporre interessanti paralleli tra le tecniche di produzione antica e quella tradizionale e contemporanea. Si parte sabato dalle 9.30 alle 13 con diversi interventi di esperti. La sessione del pomeriggio inizierà alle 14.30 e proseguirà fino alle 18. La domenica sarà dedicata come è consuetudine alla visita di un sito archeologico. Quest’anno, in particolare, partirà da Massa Marittima alle 8, l’autobus in direzione Montalcino, per un’escursione all’area archeologica di Poggio Civitella, a cura del professor Luigi Donati, Lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona, che illustrerà le importanti scoperte archeologiche che hanno portato all’istituzione del parco. "Quello di Massa Marittima sta diventando uno degli appuntamenti più importanti dell’etruscologia in Italia, sia per i temi trattati, che per il prestigio dei relatori e la continuità garantita dal Comune, che ha reso l’evento permanente tagliando quest’anno il traguardo della settima edizione – sottolineano il sindaco Marcello Giuntini e l’assessora alla Cultura Irene Marconi –. Quest’anno il convegno vedrà la partecipazione dell’assessora alla Cultura di Montalcino, Maddalena Sanfilippo, mentre nelle precedenti edizioni c’è stato uno scambio con Cortona e questo dimostra come le Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale siano una importantissima occasione per mettere in relazione territori, che hanno in comune la presenza della civiltà etrusca, con benefici in termini scientifici, di scambio di buone pratiche e di promozione turistica".