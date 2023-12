Le due Logge donano cibo a Le Querce di Mamre

Come è ormai loro tradizione le due Logge di Grosseto della Gran Loggia d’Italia di Rito Scozzese, in occasione delle festività natalizie, hanno fatto dono all’associazione Le Querce di Mamre di alcune centinaia di chili di prodotti alimentari che sono stati distribuiti a cinquanta famiglie in difficoltà della città. Dal 2006 l’associazione Le Querce di Mamre opera in situazioni di disagio sociale e indigenza economica con l’intento di favorire la promozione della persona ed il sostegno nei processi di crescita e inclusione. Tra le attività dell’associazione resta fondamentale la gestione degli alloggi per dare ospitalità alle persone indigenti, il servizio mensa, i progetti di recupero basata sull’autonomia economica, psicologica e culturale, la distribuzione di prodotti alimentari e di igiene per le persone in condizione di fragilità sociale. L’associazione è stata costituita da un gruppo di persone già impegnate in attività di volontariato a sostegno dei senza dimora e sensibili al fenomeno della grave emarginazione, allo scopo di aprire il primo centro di accoglienza notturna nel comune di Grosseto.