"Le case dell’arte" per i bambini

Torna la mostra "Le case dell’arte: storie di musei, collezionisti, artisti negli albi illustrati per bambini", a cura di Petra Paoli (nella foto). Da domani fino a domenica 24 novembre l’esposizione sarà al Polo culturale le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Domani, in occasione dell’inaugurazione della mostra, è in programma la visita guidata dell’esposizione con Petra Paoli: l’appuntamento è alle 18 in via Vinzaglio. L’ingresso alla mostra e la visita sono gratuiti. Inoltre, sabato alle 17.30, sempre in Clarisse, la curatrice terrà un laboratorio per i bambini (costo 6 euro). Per informazioni e prenotazioni 0564 488066.

"Educare i bambini all’arte e alla scienza è molto importante – spiegano il presidente di Fgc, Giovanni Tombari e il direttore del Polo le Clarisse, Mauro Papa – per stimolare le nuove generazioni ad un approccio consapevole nei confronti delle attività museali. La Fondazione è lieta di riproporre l’iniziativa presentata a maggio, dedicata alle migliori pubblicazioni illustrate per bambini, curata dalla nostra consulente per la didattica dell’arte Petra Paoli".

"L’esperienza estetica – spiega Petra Paoli, consulente di Fgc e fondatrice di Odeon studio – che offre la raccolta di illustrazioni del museo è preziosa per bambini e ragazzi, che possono interagire con l’arte diventando protagonisti della visita".