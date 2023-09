Le "Cartoline da Fuocoparadiso" a Grosseto: Mostra Pittorica di Lucia Giochi

Riparte il ciclo di esposizioni della Galleria d’Arte "Il Quadrivio", in viale Sonnino 100, a Grosseto, con la mostra personale di pittura dell’artista Lucia Giochi dal titolo "Cartoline da Fuocoparadiso". L’inaugurazione è prevista oggi alle 18 e l’esposizione resterà aperta fino all’8 ottobre (orario 17-18.30). Le opere esposte, che partendo dalla pittura acrilica, spaziano dalla foglia d’oro alla grafite, accompagnano il visitatore in un percorso nel mondo fantastico dell’artista popolato da fuochi magici e misteriose creature. Un viaggio che mostra all’osservatore sensibile i diversi significati che ruotano intorno all’opera pittorica, veicolo di ornamento, ma anche di suggestioni e di avventura; un viaggio che invita a spegnere display e notifiche per riappropriarsi del proprio spaziotempo attraverso l’osservazione attiva e consapevole; un viaggio con l’immaginazione alla scoperta dell’invisibile visibile. Per la prima volta, l’artista grossetana, che ha ideato e curato l’intero progetto, espone al pubblico le tele e i disegni frutto della sua maturità artistica e personale; con il supporto di testi costituenti parte integrante della narrazione, il visitatore può sbirciare "Fuocoparadiso" attraverso frammenti che ne riproducono colori e atmosfere, così come una cartolina che qualcuno ha spedito da lontano racconta di un luogo sconosciuto.