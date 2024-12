Lazzeretti presidente del Ccn

È tornato operativo il Centro commerciale naturale di Arcidosso, dopo lo stallo causato dalla prematura e improvvisa scomparsa dell’ex presidente, Gonippo Bramerini. Si è dunque insediato il nuovo direttivo ed è stato nominato presidente Alberto Lazzeretti (nella foto), 55 anni, imprenditore locale e figura di spicco per il suo impegno di circa 20 anni come consigliere comunale. Gli altri componenti del direttivo sono Sabina Romagnoli, Orazio Piacentini, Sergio Donnarumma, Mario Secci e Tauland Hoxha. "Ringrazio il sindaco Jacopo Marini e l’assessore Ugo Quattrini per la fiducia accordatami – dice Lazzeretti –, così come tutti i consiglieri presenti all’assemblea di insediamento, che hanno accettato questo impegno e hanno indicato il mio nome per la presidenza. Sono onorato di ricoprire questo ruolo che cercherò di interpretare al meglio, seguendo l’esempio di una persona speciale, come Gonippo Bramerini. Dopo 20 anni in Consiglio comunale sento il desiderio di impegnarmi nuovamente per il mio paese, in una vesta diversa ma altrettanto importante".

Il Ccn lavorerà in sinergia con il Comune e con le altre realtà locali, a partire dalla Proloco e dal Comitato dei Cantinieri. "L’esperienza del precedente consiglio è stata positiva – conclude –, si tratta di un meccanismo collaudato che ha dimostrato la sua efficacia". "Finalmente si è costituito un nuovo direttivo, che è formato da persone competenti e di qualità, che stimo – dichiara Ugo Quattrini – e che sapranno portare avanti nel migliore dei modi il percorso intrapreso dal Ccn. È un direttivo che ben rappresenta le varie componenti del nostro tessuto economico e sociale".