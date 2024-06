L’azienda: "Missione temporanea per 4 dipendenti, di cui 2 volontari"

"È doveroso precisare che non si tratta di trasferimento, ma di semplice missione prevista dal contratto". La "Kos Care", azienda che gestisce la Rsa "Anni azzurri" in via Genova a Grosseto, replica a Cgil e Uil, secondo cui "l’azienda sembra voler trasferire per circa 15 giorni alcuni Oss, a 180 km da casa, senza preavviso e senza relazioni sindacali". "Si tratta di una missione esclusivamente temporanea – puntualizza però l’azienda –, per la quale è garantito vitto, alloggio e indennità economica aggiuntiva. La missione riguarda in tutto quattro dipendenti, di cui due volontari, per una durata di una settimana ciascuno, ed è finalizzata a supportare i colleghi di un’altra struttura del Gruppo, impegnati nell’avvio di un hospice".