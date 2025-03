L’Azienda investe oltre un miliardo spalmato in 5 anni

Anche in provincia di Grosseto Poste Italiane sta dunque implementando il "Progetto Polis", con la trasformazione degli Uffici postali in una "casa dei servizi digitali", uno sportello unico in grado di semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Un progetto riservato ai comuni sotto i 15mila abitanti e che ha l’obiettivo dichiarato di "promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne".

Letto così, insomma, sembra pensato per la provincia maremmana che ha un’estensione fra le più ampie dello Stivale e un’antropizzazione da epoche antiche. Insomma, siamo pochi e sparpagliati dalla costa alla montagna.

L’intero progetto nazionale, in ogni caso, vale 1,2 miliardi di euro ed è finanziato per 800 milioni con i fondi del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e per circa 400 milioni dall’Azienda, con questa distribuzione, come si legge nel sito ufficiale Posteitaliane.it: 125 milioni di euro sono stati utilizzati nel corso del 2022, altri 145 milioni di euro a "saldo" dei lavori portati a termine nel 2023, un pacchetto di 162,62 milioni di euro per quanto stato fatto nell’anno 2024, 245 milioni di euro per ciò che si metterà in piedi nel 2025 e una rata di 122,38 milioni di euro per l’anno 2026.