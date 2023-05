Lavoro e ‘Liberazione’ Oggi doppia festa

Oggi si rinnova il doppio appuntamento, quello del primo Maggio e come da tradizione mancianese viene festeggiata anche la Festa della Liberazione. Due ricorrenze tra loro divise da pochi giorni e che a Manciano fin dal 1945 si festeggiano lo stesso giorno. "Quest’anno – sottolinea Cristoforo Russo, membro della segreteria provinciale della Cgil, che rappresenterà in veste di oratore – insieme a Spi, Cgil, Anpi, Arci, Pro Loco e Consulta sociale che tradizionalmente organizzano l’appuntamento, ci sarà anche il Comune di Manciano, rappresentato dalla vicesindaca Valeria Bruni. Mi sembra il migliore dei modi di onorare una tradizione inaugurata nel 1945 dalla "Lega di Miglioramento fra Campagnoli" di Manciano, che con questa decisione volle sancire il parallelismo tra i diritti del lavoro e la ritrovata libertà portata dalla lotta di Liberazione". Il programma di oggi inizia presto, l’appuntamento è alle 9.30 per il raduno delle delegazioni e il tradizionale rinfresco alla la Camera del lavoro, offerto dalla Cgil, in via circonvallazione nord 39B. Intorno alle 10.30 parte il corteo accompagnato dalla "Filarmonica Ponchielli" di Saturnia, che percorrendo le vie cittadine raggiungerà il Monumento ai Caduti per la Libertà. Alle 11.30 deposizione di una corona di fiori al monumento, cui seguirà la celebrazione ufficiale del settantottesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e della Festa dei lavoratori. Dalle 12.30, presso il parco pubblico Giuseppe Mazzini, seguiranno il pranzo sociale e poi il "Primo Maggio in Concerto". Alla giornata di oggi intervengono Valeria Bruni, Lucio Niccolai Anpi Manciano, Francesca Lotti Arci Manciano e Cristoforo russo Cgil Grosseto. "Dopo le incomprensioni degli scorsi anni con l’Amministrazione comunale – conclude Cristoforo Russo – quest’anno ci sarà un motivo in più per festeggiare tutti insieme".