Lavori pubblici e viabilità. Via Roma, apertura per la fiera

I lavori per la messa in posa delle tubature della nuova rete di teleriscaldamento stanno creando qualche problema alla viabilità, soprattutto perché via Roma al momento è chiusa. Ma il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini dà una buona notizia: la strada sarà riaperta al traffico venerdì. Si tratta di un’apertura straordinaria di tre giorni che consentirà lo svolgimento della storica fiera dedicata a Sant’Antonio e un accesso più veloce all’evento Vulcano di Birra che si terrà da venerdì a domenica. La via Roma poi sarà chiusa nuovamente lunedì, i lavori proseguiranno e l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riaprire la strada i primi di luglio e quindi di ripristinare la viabilità ordinaria per tutto il periodo estivo fino all’inizio delle scuole. "Successivamente a via Roma – dice Marini – ci concentreremo sul cantiere in via Risorgimento, questo lo dobbiamo portare avanti nel periodo di chiusura delle scuole, in modo tale che alla riapertura delle stesse la strada potrà essere nuovamente transitabile. Capisco il disagio che possiamo recare in questo momento alla viabilità e dunque ai cittadini, ma abbiamo a che fare con una ditta seria che sta portando avanti i lavori in maniera regolare, lavorando addirittura anche la domenica".

Nei prossimi giorni partiranno altri cantieri. "Riusciremo a realizzare nei tempi previsti questa importante opera – conclude Marini – che è il teleriscaldamento geotermico".

Al momento, a causa della temporanea chiusura di via Roma per l’esecuzione dei lavori, e considerato l’aumento del traffico in via Risorgimento e via Firenze, il Comune suggerisce ai cittadini a seguire percorsi alternativi. Per chi arriva da Santa Fiora, Aiole o Roccalbegna (Sp 160 Amiatina) ed è diretto verso Paganico si consiglia di svoltare in direzione Castel del Piano. Per chi proviene da Paganico e deve raggiungere Santa Fiora, Roccalbegna o la Vetta Amiata, al bivio di Begname, si consiglia di deviare verso Castel del Piano.

Nicola Ciuffoletti