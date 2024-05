L’artista Laura Ferretti ricordata nel libro di Carlo Vellutini

"Una vita “oltre”. Laura Ferretti e le sue opere". È il nuovo libro del giornalista e scrittore Carlo Vellutini, edito da Moroni Editore, che ricorda la pittrice maremmana scomparsa nel 2019 e che sarà presentato oggi alle 17 nella ex chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio 31, a Grosseto. Laura Ferretti è stata un’artista che nel corso della sua carriera aveva avuto molto successo anche all’estero, chiamata a rappresentare la pittura italiana in prestigiose sedi. Laura Ferretti era stata anche una stimata insegnante di lettere.