L’Argentario diventa di nuovo un set cinematografico

L’Argentario si prepara a diventare nuovamente un set cinematografico. Dalla prossima settimana inizieranno le riprese di una nuova pellicola della Vivo Film, che sul promontorio sarà presente con una troupe televisiva per il prossimo lavoro di produzione della casa indipendente fondata a Roma nel 2004 da Gregorio Paonessa e Marta Donzelli.

"Le riprese – spiega l’assessora Chiara Orsini (nella foto) – saranno effettuate in alcuni punti della Panoramica, specialmente in zona Cacciarella. Un ambiente, quello dell’Argentario e della sua vista mozzafiato, già teatro in passato di numerose scene di film, spot pubblicitari e video più o meno famosi".

"Anche recentemente – dice il sindaco Arturo Cerulli – è stato girato un bellissimo spot di un’automobile nel nostro territorio, l’Argentario è sempre apprezzato per questo genere di cose".

Nulla trapela comunque su ciò che verrà realizzato adesso dalla Vivo Film, ma si parla di una produzione cinematografica.

Nel 2007 la Vivo film ha vinto il David di Donatello per il miglior documentario di lungometraggio con il film di Daniele Vicari "Il mio paese" e il Pardo d’Oro – Premio speciale della giuria nel concorso "Cineasti del presente" al 60° Festival di Locarno per "Imatra di Corso Salani".

Tra gli altri, nel 2020, Vivo Film ha presentato "Siberia" di Abel Ferrara, con protagonista Willem Dafoe, nella competizione ufficiale del Festival di Berlino, e "Miss Marx", di Susanna Nicchiarelli, in concorso alla 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

"Miss Marx" è stato nominato a ben undici David di Donatello, tra cui Miglior film e Miglior regia, vincendone tre (Miglior costumista, Miglior compositore e Miglior produttore).

Andrea Capitani