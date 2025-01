Laguna, flash mob voluto dai Pescatori

Sabato alle 10.30 nel piazzale dei barchini al Centro di Degustazione dei Prodotti Tipici della Laguna di Orbetello, i Pescatori propongono il flash mob "Per te… Per noi… la laguna di Orbetello".

"Troppe parole, troppa strumentalizzazione politica, le soluzioni sono alla portata di tutti e da troppi anni le stiamo proponendo – dice Pier Luigi Piro, presidente dei Pescatori di Orbetello –, quello che serve oggi è la consapevolezza della verità e la trasparenza nei riguardi della collettività, la laguna è di tutti e tutti devono essere consapevoli dello stato delle cose. Siamo a ridosso di una primavera piena di incognite ed un estate che vivremo nel timore che posa accadere un nuovo evento che sarebbe fatale, e non sappiamo se si stia facendo qualcosa di concreto per mettere in sicurezza la prossima stagione. Ma Orbetello, gli imprenditori, i turisti, i cittadini non possono permettersi una nuova calamità, per questo senza fare alcuna polemica ma in un modo musicale vogliamo raccontare la laguna. Lo faremo con un flash mob diretto da Patrizia Porti e Silva Solimeno, con la musica e le voci di Massimiliano Barozzi ed Alberto Quatraro con la collaborazione di Acli T/erra che offrirà un aperitivo ed i pescatori di Orbetello tempo permettendo porteranno chi vorrà a fare un gito in laguna".

Ad tutti i partecipanti verrà chiesto di indossare un capo di abbigliamento bianco.