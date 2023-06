Laguna, estate alle porte "Bonifica, moscerini e turismo: vogliamo sapere"

Un’adunanza aperta del Consiglio comunale dedicata alla laguna. È quanto chiede il gruppo di minoranza consiliare Alternativa Orbetello, guidato da Paola Della Santina, per fare il punto della situazione su alcune questioni aperte ritenute dagli esponenti dell’opposizione assolutamente prioritarie. Così come prioritaria è ormai la necessità di affrontarle in un contesto aperto alla partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e degli enti interessati, dal Comitato tecnico scientifico all’Arpat, dal Consorzio di bonifica ai rappresentati locali delle istituzioni nazionali. "Vogliamo chiedere alle istituzioni come stanno le cose, alle porte della stagione turistica, coinvolgendo anche gli imprenditori del territorio – affermano i consiglieri di minoranza – e tutti i cittadini che hanno diritto di sapere ufficialmente, in una riunione istituzionale, che cosa succede. A che punto stiamo, per esempio, dell’accordo firmato da Regione e Comune 6 mesi fa? Che fine hanno fatto i 28 milioni già stanziati per la bonifica della parte pubblica della Sitoco? Dopo la passata stagione turistica rovinata dai moscerini e dall’anossia con possiamo ancora affidarci alla benevolenza del meteo? Dopo il cambio di gestore del depuratore di Terrarossa, di cui sono stati rilevati problemi per gli scarichi in laguna, come vanno le cose?". Se nell’immediato sono necessarie azioni urgenti per mettere al sicuro la laguna, la politica deve prima di tutto occuparsi del futuro. Serve, cioè, una legge sulla laguna in grado di coinvolgere lo Stato nella delicata gestione di questo ecosistema. E qui i dubbi espressi dalla minoranza si infittiscono: "Perché a presentare la legge è stato un deputato di Viterbo? Nella provincia di Grosseto i tre parlamentari non potevano essere coinvolti?".

R.B.