Laguna di Orbetello. Via al pompaggio dell’acqua. Presto idrovore in funzione

Già da lunedì 19 potranno essere attivate le idrovore in Laguna: il via libera arriva dalla Regione che, nei giorni scorsi, ha emesso un ordine di servizio in tal senso. A fare il quadro della situazione che ha reso necessario l’intervento della Regione è il consigliere delegato alla Laguna, Roberto Berardi. "In inverno – dice – avviene un calo fisiologico del livello dell’acqua e in questo momento il livello della Laguna è al di sotto di quello del mare di 15 centimetri. Si rende quindi necessaria una celere attivazione delle idrovore che pompano acqua per alzare il livello della Laguna e favorirne l’ossigenazione. L’attenzione sulla Laguna e sul suo intero ecosistema è massima per questo accogliamo con favore e soddisfazione l’ordine di servizio che prevede l’attivazione delle idrovore già da lunedì 19 se le condizioni meteo/climatiche lo consentiranno con l’obiettivo di portare a +20 centimetri il livello delle acque della Laguna rispetto a quello del mare". "Da parte mia – conclude il consigliere delegato Roberto Beradi – sto portando avanti il lavoro per consentire la riapertura del laboratorio scientifico sulle rive della Laguna che consenta lo studio dell’ecosistema in loco e un progetto molto articolato, per il quale ho già incassato l’assenso della Regione Toscana, Legambiente e Ministero dell’Ambiente. L’intenzione dell’Amministrazione comunale, grazie a queste operazioni che sono in cantiere, è che il modello di gestione della nostra Laguna condivisa con gli Enti competenti, le associazioni ambientaliste e il mondo accademico, diventi un progetto pilota, un esempio da esportare in tutto il Paese".

Michele Casalini