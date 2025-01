Ladri in azione rubano gioielli. Danni ingenti

MASSA MARITTIMALadri in azione, in pieno giorno, dalle parti di viale del Risorgimento, a due passi dall’ospedale Sant’Andrea e si parla di un ingente valore fra gioielli, orologi e denaro che ha preso il volo, intorno ai cinquantamila euro. L’appartamento, al momento del furto, era vuoto perché la coppia che ci abita era fuori e solo il giorno successivo la proprietaria, rientrata a casa, si è accorta, trovando tutto a soqquadro. I ladri, che probabilmente tenevano d’occhio l’alloggio, hanno potuto operare in tutta tranquillità usando, fra l’altro, una mola con la quale hanno tagliato un lato della cassaforte a muro che aveva al suo interno gran parte dei preziosi e gli orologi, sembra due Rolex. La proprietaria rientrata in casa ha sentito il forte odore che scaturisce dal lavoro di molatura e, impaurita, è corsa ad avvisare i carabinieri che sono subito accorsi sul posto per gli accertamenti. Probabilmente, il rumore provocato dall’attrezzatura usata è sfuggito ai condomini i di della palazzina che hanno saputo successivamente della rapina. Il danno, economico, è ingente e la famiglia che è stata derubata, ha lanciato un appello, sul web, ai titolari di videocamere poste nei dintorni: viale Risorgimento e via Pizzetti, per ottenere, se possibile, immagini che in qualche modo possano aiutare le indagini. Qualche mese fa c’era stato un tentativo di furto nello stesso appartamento ma, la presenza della proprietaria, in casa con il figlioletto, era servita da deterrente.Roberto Pieralli