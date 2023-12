Amiata, raffica di furti nelle case: il prefetto si riunisce con i sindaci dell’area

Arcidosso (Grosseto), 14 dicembre 2023 – Raffica di furti sull’Amiata e il prefetto, la dottoressa Paola Berardino, vuole vederci chiaro e ha convocato i sindaci amiatini per discutere sulla questione. Il tavolo, come spiega il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, è in programma nei prossimi giorni. Intanto proprio ad Arcidosso il ripetersi di furti nelle abitazioni ha spinto il primo cittadino ad avere un colloquio con la dottoressa Berardino. I ladri sono entrati in diverse abitazioni sia del capoluogo che delle frazioni, gli ultimi colpi sono stati messi a segno nella giornata di martedì. "Il Prefetto ha manifestato grande attenzione al problema – precisa Marini – e mi ha garantito che non solo già oggi (ieri per chi legge) avrebbe portato questo tema al Comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica, ma ha anticipato che per giovedì prossimo convocherà uno specifico tavolo, al quale invitare i sindaci dell’Amiata grossetana, per discutere della questione". L’amministrazione comunale, ben consapevole dei timori e delle giuste preoccupazioni dei cittadini sul tema dei furti nelle abitazioni, intende perseguire tutte le strade possibili per riportare la situazione sicurezza, reale e/o percepita, a livelli di normalità. Da giorni nel capoluogo e nelle frazioni è aumentata la presenza delle forze dell’ordine. Il sindaco ricorda che non solo è stato potenziato l’organico della Polizia Municipale, che è passato il mese scorso da 3 a 4 unità, ma è stata sottoscritta una convenzione con Castel del Piano per la gestione associata del servizio, guidato dal Comandante Danilo Ghelli, in modo da poter contare su più agenti. "Ma oltre a questo – conclude il sindaco – abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per l’acquisto di nuove telecamere per la videosorveglianza, che andranno a potenziare quelle già in funzione (26 di tipo ambientale, 3 fototrappole ed 1 targa manent)"...