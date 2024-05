"La terra non è nostra". Il libro di don Pompily sulla Maremma

Domani alle 17 al Polo culturale "Le Clarisse", in via Vinzaglio, verrà presentato il libro "La terra non è nostra" scritto da don Ameleto Pompily.

L’opera è stata pubblicata postuma, dopo molti anni dalla stesura (forse del 1944) e dalla scomparsa del suo autore, avvenuta nel 1978, ma costituisce una testimonianza importante dal punto di vista storico e sociale, poiché ci offre nitida l’immagine della Maremma nella prima metà del secolo scorso; è inoltre un’ottima prova letteraria sviluppata attraverso la narrazione autobiografica e, come ebbe a dire Carlo Cassola, "la cosa migliore scritta in Italia in questo dopoguerra, un racconto condotto con semplicità, poetico e commovente".

Di tutto ciò e della personalità di Ameleto Pompily, parleranno don Roberto Nelli, parroco della chiesa "Santissimo Crocifisso", e la professoressa Maura Mordini, docente all’Università di Siena. Coordina l’incontro l’avvocato Paolo Bastianini, vicepresidente della Società Dante Alighieri di Grosseto.