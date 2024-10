La Tari è diventata un caso politico. Cerulli: "La spesa è esagerata. Miglioreremo il servizio di spazzatura"

"Cercheremo di migliorare il servizio della spazzatura". Il sindaco Arturo Cerulli (nella foto) interviene sul tema della Tari che, in questi giorni, sta tenendo banco tra i cittadini del comune di Monte Argentario. Il primo cittadino si esprime sugli alti costi, sui ritardi delle bollette e sulle possibili soluzioni per dare un servizio migliore. "Ci rendiamo conto che la spesa è esagerata – dice Cerulli –, quindi avremo degli incontri finalizzati a capire perché spendiamo così tanto. Facendo il confronto con altri Comuni la nostra spesa è più alta, si parla ad esempio di più di un milione in più rispetto a Orbetello, nonostante abbiamo meno persone e meno territorio. Dovremo migliorare il servizio anche in termini di raccolta differenziata. Occorrerà del tempo, ma già da questo inverno metteremo dei cassonetti nuovi con un sistema di prelievo diverso. Per quanto riguarda la Creset siamo convinti che la scelta sia corretta, mettendo in mano il servizio a una società esterna. Il servizio che faceva direttamente il Comune rappresenta un’esperienza negativa, quindi abbiamo deciso di cambiare. Avevamo bisogno delle nostre risorse in altri settori, siamo convinti che era giusto esternalizzare. L’incidente di percorso dei ritardi non è nulla di grave, perché abbiamo già deliberato di cambiare le date. Ci scusiamo del disagio, ma adesso la gente potrà pagare nei tempi. Il vero problema è il costo, su quello cercheremo di trovare rimedio anche se non sarà facile. Siamo costretti a subire il sistema toscano dell’Ato, quindi non possiamo andare sul mercato e trovare offerte migliori". Sul tema Tari torna a parlare anche il gruppo di opposizione per l’Argentario. "La migliore risposta al problema che abbiamo sollevato già dal lontano 14 settembre e alla nostra interrogazione comunale del 4 ottobre è la delibera di giunta 186 del 9 ottobre – spiega Marco Nieto –. Quello che avevamo chiesto è stato fatto, cioè il differimento del termine di pagamento delle rate Tari. Azione doverosa nei confronti di tutti i contribuenti per facilitare il puntuale pagamento di questo tributo, offrendo un’opzione di maggiore flessibilità per i cittadini. È fondamentale che le amministrazioni ascoltino le esigenze dei cittadini e prendano misure per alleviare eventuali difficoltà economiche".

Andrea Capitani