La stagione invernale. Ritardi sugli impianti. Il versante grossetano inizierà da solo

Con la stagione sciistica alle porte, la società Isa che gestisce gli impianti del comprensorio sciistico grossetano e in regola con le autorizzazioni, ha provveduto, attraverso il proprio legale Jacopo Meini e il suo presidente Stefano Papi ad inoltrare formale "risoluzione" della Convenzione skipass Amiata siglata siglata con l’Ais, del versante senese. Contestualmente la Isa ha pubblicato sul proprio sito le tariffe 2023 – 2024, gli stagionali, il regolamento e condizioni di vendita in modo da dare certezza ai tanti sciatori e sci club che stanno chiedendo informazioni che almeno il versante grossetano dell’Amiata sarà fruibile, neve permettendo. Fatto ciò il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini e la Isa si dicono pronti a riattivare un nuova convenzione per lo skipass unico all’esito positivo del rilascio dell’autorizzazioni per alla Ais. Se sul versante grossetano è tutto ok, non lo è invece sul versante senese. Tutto è cominciato a settembre quando l’Ais ha richiesto il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di impianti e piste e l’amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore ha richiesto di integrare la richiesta al rinnovo con la documentazione necessaria. Il ritardo nel presentare la relativa documentazione hanno fatto slittare i tempi di attesa. "Ogni giorno speravamo che si completasse l’iter autorizzativo necessario – spiegano dalla Isa – per poter aprire in tempi ragionevoli anche il versante senese. Questo non è però accaduto e non avendo una data certa del rilascio delle autorizzazioni non potevamo più attendere. Siamo stati costretti al fine di limitare, almeno in parte, i danni economici e di immagine prodotti da questa situazione di stallo, ad inviare la risoluzione della convenzione dello skipass unico al fine di essere liberi di pubblicare le nostre tariffe e garantire l’apertura del settore di stazione di nostra competenza". Neve permettendo, ameno per il momento, si potrà sciare sicuramente sul versante grossetano. "Si era creata una situazione di stallo – dice Roberto Fabiani, presidente Scuola di Sci Amiata Ovest – non potevano accogliere prenotazioni per le vacanze di Natale e senza la certezza di uno skipass non avremmo potuto concretizzare gli accordi con le Scuole di istruzione". "Per scongiurare la chiusura di tutta la stazione sciistica del Monte Amiata, in attesa che si possa risolvere la questione del versante senese, verrà aperta – aggiunge il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini – l’area del versante grossetano che ricade sotto la mia amministrazione".

Nicola Ciuffoletti