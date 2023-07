La sostenibilità quotidiana Con "EcoAttivi" si premiano i cittadini più virtuosi

di Steven Santamaria

Si chiama "EcoAttivi" ed è un progetto che premia i comportamenti positivi dei cittadini mettendo a disposizione delle amministrazioni pubbliche uno strumento semplice, efficace e potente per stimolare e sostenere cambiamenti significativi nelle abitudini consolidate di cittadini. Tramite EcoAttivi e grazie all’utilizzo di coupon, segnalibri, locandine, ecostop è possibile premiare molte azioni di interesse collettivo come il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica, il compostaggio domestico, la mobilità sostenibile, la frequentazione dei luoghi di interesse della città, i prestiti dei libri in biblioteca ed altro. Per ogni azione il sistema attribuisce punti, gestisce estrazioni a premi, classifiche, badge di merito e indicatori di performance, utilizzando le tecniche di ludicizzazione e la possibilità di vincere premi, come strumenti di coinvolgimento e motivazione degli utenti.

Il progetto permette, all’interno dell’app Municipium, in modo semplice ed efficace di verificare le azioni premiate, i punti maturati e i premi disponibili. Tramite l’app è possibile rispondere a quiz e test, risolvere enigmi, invitare amici, leggere codici univoci e maturare punti.

"Siamo contenti di annunciare questo progetto al quale il Comune di Grosseto ha aderito – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Questo progetto può essere un’occasione anche per il commercio locale. Le attività commerciali locali possono aderire al progetto gratuitamente, in questo modo hanno accesso a un sistema di marketing non convenzionale che permette loro di fidelizzare i clienti tradizionali ed acquisire nuovi clienti i quali accedere a strumenti di comunicazione condivisi per sostenere attività promozionali e costruire un circuito di attività che fanno co-marketing. Le attività commerciali che aderiscono al progetto vengono pubblicate nell’app, nel sito e in apposite locandine da appendere nei negozi stessi e vengono identificate da apposite vetrofanie. L’attività di contatto dei commercianti potrà essere portata a termine in collaborazione con le associazioni di categoria. I punti maturati potranno essere convertiti in buoni spesa, che verranno estratti a sorte tra tutti i biglietti guadagnati dei cittadini del Comune in due estrazioni programmate ad ottobre e a dicembre. Ogni attività commerciale che aderisce al progetto accetta il buono spesa e riceverà il rimborso corrispettivo. L’importo erogato dal Comune per quest’anno è di 5.000 euro, cioè per 200 buoni da 25 euro l’uno".