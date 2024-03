La sfilata, le reginette e tantissimo pubblico

Prima di ogni Palio si svolge una sfilata con i quattro rioni: Croce, Fortezza, Pilarella e Valle, disposti secondo l’ordine d’arrivo dell’anno precedente. La sfilata vede la partecipazione dei tifosi rionali, degli equipaggi che gareggeranno e della dirigenza del rione. La sfilata si svolge sempre alla stessa maniera, cioè una serie di coretti e coreografie mentre si cammina. Inizia alle cinque del pomeriggio, però già dopo pranzo si riuniscono tutti gli ultras per tifare i propri rioni iniziando cori di incoraggiamento. Il percorso è sempre lo stesso: tutti partono dal proprio rione per raggiungere il luogo d’incontro che è lungo via della Vittoria, all’inizio del paese. Da lì parte il corteo tutto unito e percorre il lungomare fino al Piazzale dei Rioni. Quando si passa davanti al Comune si fa un saluto per i giudici che valuteranno il rione vincitore della sfilata. Tutte le persone che partecipano alla sfilata sono vestite inerenti al tema scelto per quell’anno e con i colori del rione, qualche ragazzo porta la bandiera, poi ci sono le "reginette" della sfilata, cioè le madrine che di solito portano le coppe d’oro vinte negli anni precedenti. La Fortezza ne ha vinte tre, il Valle due, la Croce una e la Pilarella ancora nessuna. Noi da quando siamo piccoli partecipiamo alla sfilata e ovviamente ci siamo sempre divertiti moltissimo tanto che ogni anno non vediamo l’ora di prendervi parte oppure di andare a vedere le persone che partecipano.