La richiesta al Comune: "Murello libero per il palio"

MONTE ARGENTARIO

I cittadini vorrebbero ripristinare il murello del Corso Umberto per il Palio Marinaro dell’Argentario. La proposta arriva da alcuni residenti di Porto Santo Stefano e riguarda il tratto finale della via che arriva fino al piazzale delle Meraviglie. A farsi portavoce della richiesta di poter utilizzare il tratto di muretto, occupato dalle concessioni delle attività commerciali, è il cittadino Enrico Gaibisso. "Siamo in tanti a fare questa richiesta – sottolinea Gaibisso –. Il murello, ogni anno che passa, è sempre meno usufruibile dai cittadini per vedere il Palio. Per i santostefanesi fa invece parte dello Stadio di Turchese e dovrebbe essere fruibile. Facciamo un appello al Comune, all’Ente Palio e al rione Croce. Chiediamo almeno che questa cosa venga sbloccata per il giorno del Palio. Non vogliamo fare polemica nei confronti delle attività commerciali, ma che almeno il giorno di Ferragosto lascino il murello libero, come viene fatto al molo della Pilarella e in piazza, così come vengono tolte le barche. Parlo a nome di numerosi concittadini: non vedo la necessità, in questo momento, di raccogliere firme. Ma speriamo che la nostra richiesta venga accolta, ci basta solo qualche ora per rendere il murello libero per vedere il Palio, soprattutto per le persone anziane. Si tratta di un pezzetto del territorio del rione Croce".

Altri hanno scritto sulla pagina facebook "Argentario chi se ne frega è perduto". "Tra 12 giorni ci sarà il Palio – dicono – e qualcuno mi ha fatto notare che un po’ di anni fa molte persone per vederlo si mettevano sul murello della discesa che porta in piazza. Adesso non è più permesso causa ristoranti che hanno occupato il posto, io spero che si venga a un compromesso. A pensarci bene là ci starebbe bene anche un passaggio pedonale, come se ne parlò diversi anni fa".

Abbiamo interpellato il sindaco Arturo Cerulli, che sembra d’accordo con la richiesta dei cittadini. "Concordiamo sulla necessità che, nel periodo temporale della gara, indicativamente dalle 15 alle 20, quello spazio debba essere lasciato libero – sottolinea Cerulli –. Ci sono delle concessioni in essere, quindi non è così automatico, ma ci stiamo interessando tramite il comando della Polizia municipale e i nostri uffici affinché la cosa si possa fare. Siamo sensibili e concordiamo sul problema. In questo momento non garantisco che riusciremo a risolverlo in tempi brevi, ma ci muoviamo in questo senso".

Andrea Capitani