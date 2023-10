La rassegna. Con l’Agimus le note d’autore

Torna per il tredicesimo anno "La voce di ogni strumento", la rassegna musicale organizzata dal Agimus in collaborazione con il Comune che porta sul territorio grossetano grandi artisti di livello nazionale e internazionale.

"Accogliamo con entusiasmo il ritorno della rassegna – dice l’assessore comunale Luca Agresti –. Un punto di riferimento per la città che vuole essere più di una mera stagione di concerti, ma un’occasione di incontro e scambio culturale".

Soddisfazione anche da parte della presidente Agimus Gloria Mazzi: "Siamo felici di riuscire a presentare il cartellone completo, da ottobre a giugno. Una programmazione che è frutto delle sinergie con i Comuni, le istituzioni e con tutti i partner che sostengono il progetto e riconoscono il suo valore". "Come rappresentante della Provincia sono contenta di questa nuova edizione della rassegna – dice la sindaca di Castiglione Elena Nappi – perché porta visibilità a tutto il territorio. È un modo per attirare non solo turisti ma anche grandi artisti". "La Provincia – dichiara il presidente Francesco Limatola – è felice di patrocinare questo eventocher è anche solidale, perché consente di raccogliere fondi per Aism, Avis, Admo, Aipam, La Farfalla e Compassion".

lIl calendario prevede ben nove concerti: il 29 ottobre al "Savoia" l’Orchestra Vivace con le soliste del progetto "Attraverso i suoni" Beatrice De Maria e Beatrice Cori; l’11 novembre al Cemivet "Vivaldi dirige Vivaldi"; il 17 dicembre al Moderno Antonella Ruggiero; il 19 gennaio al Circolo ufficiali dell’Aeronautica militare con Alessandro Riccio e il suo spettacolo esilarante "Anniverdi"; il 10 febbraio al Moderno l’Orchestra della Toscana e il duo musicale Igudesman & Joo; il 15 marzo al Moderno Stefano Fresi si esibirà in "Pierino e il Lupo"; il 21 aprile , una matinée per le scuole e una dalla Guardia di finanza concerto dell’Accademia Solti e il 22 maggio, nei locali della Questura, jazz con Karima e Cocco Cantini. Il 21 giugno nella sedei di Follonica dei carabinieri Nello Salsa si esibirà con l’Orchestra della Città di Grosseto in un omaggio a Ennio Morricone.

Steven Santamaria