La "Rag" cresce ancora. Gli incontri

Nuovi appuntamenti per la "Rag", la Rete Antidiscriminazione Grossetana, progetto che riunisce associazioni, enti pubblici e cittadini per contrastare la diffusione di discriminazioni basate sulla razza, religione, condizioni di salute, genere e orientamento sessuale, attraverso iniziative di vario genere: eventi formativi e informativi, iniziative di sensibilizzazione, campagne, sportelli di segnalazione e supporto, spettacoli.

Nell’ottica di un allargamento territoriale durante il processo partecipativo sono stati svolti incontri di promozione e sensibilizzazione in vari comuni della provincia, durante i quali si è aperto un dialogo con le associazioni, le istituzioni, con particolare riferimento alle Commissioni pari opportunità, e ciò ha permesso di ricevere adesioni, sostegni e partecipazione come nodi non solo di enti cittadini, ma da tutta la provincia. Sono stati inaugurati alcuni "nodi": negozi, studi professionali, attività private che credono nei valori dell’accettazione, del rispetto e dell’antirazzismo e hanno voluto entrare a far parte della rete "Rag" mettendo nelle loro vetrine il simbolo del progetto.

I nodi attualmente attivi sono i seguenti: Comix cafè, Madamadorè, Bar Manetti, Bar Du chiacchiere (nella foto), Hairdesign - Andrea Manni, Erboristeria Stellini, Palestra Fightgym, Centro Psicologia & Mindfulness, Usd Civitella, Circolo Arci Civitella Aps, Quantobasta bar, pizzeria ViaVai, Wooden Beer Shop, Libreria Palomar, Caffè Aldo, Cortecci Srl, Il Duchesco, Circolo Arci Manciano, Lavasciuga "La Bella Lavanderia", Wildhood Kids. Sono aperte le iscrizioni ai tre laboratori partecipativi che si svolgeranno oggi, venerdì 18 e venerdì 25 ottobre dalle 16 alle 20 nella sede della Cgil, in via Repubblica Dominicana, a Grosseto.