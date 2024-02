"La Provincia sistemi la strada"

Una lettera al presidente della Provincia per chiedere la messa in sicurezza della strada che da Terrarossa arriva a Porto Ercole. A scrivere è la Consulta di Porto Ercole, costituita come aiuto all’amministrazione comunale. La richiesta è di effettuare un intervento per migliorare la sicurezza della strada provinciale. "Segnaliamo la preoccupante situazione della strada che collega Porto Ercole al bivio di Terrarossa – scrivono –. La condizione attuale presenta gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti che la percorrono quotidianamente. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento significativo degli incidenti, di cui molti mortali, dovuti principalmente a mancanza di manutenzione, insufficiente illuminazione, segnaletica inefficace e pericolose curve non adeguatamente segnalate. E sarebbe necessaria anche una nuova rotatoria".