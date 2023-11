La Provincia si aggiudica 100mila euro sul progetto "Game Upi"

Grosseto è una delle 20 Province italiane selezionate nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Upi, Unione Province Italiane denominata "Game Upi", acronimo che sta per Giovani, Autodeterminazione, Movimento Empowerment, finanziata dal Fondo Politiche Giovanili. L’amministrazione provinciale di Grosseto ha partecipato alla manifestazione di interesse con una proposta progettuale rivolta ai giovani dai 14 ai 35 anni, che è stata accolta ottenendo un finanziamento di 100mila euro. "La Provincia di Grosseto è da sempre molto attiva sulle Politiche giovanili - afferma il presidente Francesco Limatola – e dopo il successo degli ultimi 2 progetti realizzati nel 2022, ovvero Idee in Movimento e New Gender Action, siamo felici di aver ottenuto questo nuovo importante finanziamento che ci consentirà di rafforzare la nostra azione a favore dei giovani, lavorando in questo caso sull’attività sportiva, come strumento di promozione di stili di vita sani".