La Polizia contro i femminicidi

In occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", nell’ambito delle iniziative legate alla campagna permanente della Polizia "Questo non è amore", nei giorni scorsi la Questura di Grosseto, con la Squadra Mobile ha partecipato all’incontro promosso dalla Uil in Sala Pegaso, che ha affrontato il fenomeno del femminicidio. Un incontro che ha offerto l’opportunità agli operatori di Polizia di promuovere e sensibilizzare tutte le vittime di violenza a denunciare. Il personale è poi intervenuto a Massa Marittima con due incontri. Il primo si è tenuto all’Istituto Superiore Bernardino Lotti e destinato agli studenti delle classi quarte e quinte ed è stato affrontato il tema della sicurezza: "Impara, Previeni, Difenditi". Il secondo incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, ha avuto per tema "Io sono una Donna … uccisa da un Amore… Impuro", si è tenuto alla biblioteca comunale Badii. Incontri che hanno permesso agli operatori di Polizia intervenuti di promuovere e sensibilizzare le vittime di violenza che è possibile dire "basta al proprio carnefice", diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento sulle situazioni di violenza di genere e domestica anche attraverso la distribuzione l’opuscolo della Direzione Anticrimine, dal titolo "Questo non è Amore", realizzato con la finalità di fornire alle vittime suggerimenti, affinché trovino il coraggio di denunciare, confidando, nella quotidiana vicinanza della Polizia.