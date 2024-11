La Pietra: "Attenzione per questo territorio"

Trasferta maremmana per Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario di stato per le Politiche agricole alimentari e forestali e nell’occasione ha avuto modo di incontrare il presidente del Distretto biologico della Maremma Toscana, Antofrancesco Vivarelli Colonna. Molti gli argomenti affrontati, tra cui le potenzialità del territorio grossetano in ambito agricolo e il plus rappresentato proprio dal distretto biologico. "La visita del sottosegretario – ha detto deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente commissione Ambiente Camera dei Deputati – rappresenta un segnale molto importante per tutta la Maremma e la provincia di Grosseto, di quanto il governo Meloni è vicino alle problematiche legate al comparto agricolo, e non solo di questa parte di territorio della Toscana". In occasione della visita maremmana, La Pietra ha incontrato anche il Collegio Toscano degli Olivicoltori Olma e ha visitato alcune importanti realtà produttive. Il sottosegretario è stato accompagnato dalla senatrice Simona Petrucci e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Minucci. "Ringrazio di cuore il sottosegretario La Pietra – dichiara la senatrice Petrucci – non tanto per essere stato qui oggi, a incontrare aziende e associazioni nel campo della produzione di olio, quanto per l’attenzione costante del governo nei confronti del tessuto socio-economico del nostro territorio. La sua visita è un segnale di attenzione verso le nostre eccellenze locali, ma soprattutto rappresenta un passo concreto per tutelare le aziende del settore e promuovere il made in Italy, valorizzando la qualità e la tradizione che caratterizzano il nostro olio". Petrucci ha poi proseguito: "È fondamentale supportare queste realtà – ha detto - affinché possano continuare a crescere e contribuire all’economia locale, mantenendo alto il prestigio dei prodotti italiani sia a livello nazionale che internazionale". "Sono stato felice – ha commentato il sottosegretario La Pietra – di ritrovarmi a stretto contatto con i produttori di olio del grossetano, che rappresentano e valorizzano ogni giorno il cuore pulsante della qualità e della tradizione italiana. È nostro dovere sostenere queste realtà e garantire che il loro lavoro venga costantemente tutelato, così da crescere ancora di più e affrontare al meglio le sfide del mercato".