"La petizione non è un’iniziativa dei Giovani Dem"

Sono circa 1000 le firme degli orbetellani che hanno sottoscritto la petizione contro al chiusura del Liceo Classico di Orbetello. Un’ipotesi contro la quale è sceso in campo anche il sindaco, Andrea Casamenti.

"La petizione che ha già raccolto circa mille firme – spiegano i promotori dell’iniziativa, Luca Aldi e Maurizio Mittica – è stata promossa da coloro che in passato hanno frequentato il Liceo Classico, non è dunque un’iniziativa politica ma di tutti i liceali degli anni trascorsi, senza distinzione politica. Questo per sottolineare che non è vero quando dichiarato dalla segreteria dei Giovani democratici di Orbetello: non sono stati loro a promuovere questa petizione, ma genitori, studenti ed ex studenti al di sopra di ogni iniziativa partitica e di parte".

La raccolta firme prosegue e, intanto, si attende l’incontro in programma domani tra le autorità provinciali scolastiche ed i sindaci della zona sud della provincia.