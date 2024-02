"La mozione del Pd scippa l'iniziativa di Fare: polemiche sul ritorno a un distretto di zona"

"La mozione del Pd scippa un’iniziativa proposta da Fare e sostenuta in modo concreto, con la raccolta delle firme, da parte di tutti i soggetti politici di opposizione su un tema, quello del ritorno a un distretto di zona, che contraddice proprio la scelta che i sindaci, allora tutti di matrice Pd o satelliti dei Dem, fecero nel giugno del 2017". Inizia così il Pci "Colline Metallifere". "La proposta avanzata dalla sola maggioranza dà più l’idea di uno specchietto per le allodole che rinvia a chissà quando, con tutti i forse e i si vedrà, un bisogno reale e viene fatta a ridosso delle elezioni amministrative – aggiunge – Ma fino ad oggi, ci viene da chiedere, dov’era questa maggioranza quando da anni si sono denunciati i problemi sui servizi sanitari e riduzioni che hanno portato ad un impoverimento dell’offerta ai cittadini? Sul tema di sanità non si possono avanzare proposte fumose ma devono essere presentate richieste chiare dettate dai bisogni di un comprensorio che vive già altre crisi che riguardano la tenuta demografica e lo sviluppo economico". Poi chiudono: "Una mozione che deve essere condivisa da tutti i comuni perché servizi territoriali e ospedale non sono priorità del solo comune di Massa ma di tutto un comprensorio che va anche oltre ai confini zonali.

Per questo deve essere sostenuta anche con il coinvolgimento e l’espressione delle parti sociali".