La Granfondo ormai si avvicina. Il primo grande evento stagionale

Si tratta del primo evento a sfondo turistico che porta centinaia di presenze all’Argentario, in uno di quei settori maggiormente in espansione su tutto il territorio. La Granfondo dell’Argentario di Mountain Bike giunge quest’anno alla 16esima edizione e porterà sul promontorio ciclisti – dai più forti fino ai cicloamatori – provenienti da tutta Italia. Sarà la manifestazione apripista della stagione, che sarà poi seguita nel fine settimana successivo dalla Pasquavela, che invece popolerà l’Argentario di velisti da tutto il mondo. La Granfondo è in programma infatti per domenica 24 marzo, ma quest’anno sarà anticipata da una giornata dedicata ai più giovani, con la gara in programma alle 14 per i Giovanissimi dai 6 ai 9 anni, aperta anche i non tesserati, che si svolgerà in località Costa di Teva. Poi spazio alla Granfondo vera e propria, con il ritiro dalle 14 alle 20 dei numeri e dei pacchi gara e la possibilità di effettuare le ultime iscrizioni al palazzetto dello sport. Alle 19,30 cena e proiezione video del percorso della Granfondo sempre al palazzetto dello sport, al costo di 20 euro. Il giorno seguente, domenica 24 marzo, sarà quello dedicato alla gara, con partenza alle 9,30 dal lungomare dei Navigatori di Porto Santo Stefano dopo il ritiro dei numeri. Dopo la gara pasta party e premiazioni, sempre al palazzetto del Pispino. Tantissimi dunque i ciclisti che arriveranno non solo dell’Argentario, ma provenienti da tutta Italia, che percorreranno gli spettacolari sentieri del promontorio per una delle gare più belle inserite nel circuito della Maremma Tosco-Laziale. La corsa, organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario con la Uisp Lega Ciclismo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario, rappresenta un’opportunità turistica per il territorio: la gara vede infatti ogni volta centinaia di ciclisti che riempiono le strutture ricettive, portando spesso al seguito anche le proprie famiglie e creando un indotto non indifferente per tutte le attività commerciali in un periodo ben lontano dalla stagione turistica. Un primo scorcio di stagione quindi per il promontorio, con il turismo legato al ciclismo che, ogni anno, cattura sempre di più l’attenzione di tutti gli appassionati e anche dei neofiti, grazie alle eBike e stanno prendendo sempre più piede e permettono anche ai meno sportivi di percorrere i bellissimi sentieri dell’Argentario.

Andrea Capitani