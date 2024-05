"La giunta sarà scelta dai cittadini"

La lista Scarlino Futura ha la sua squadra di candidati consiglieri. Ma Monica Faenzi, candidata sindaco alle elezioni amministrative 2024 per il Comune di Scarlino, già guarda alla squadra di governo e spiega come avverrà la scelta degli assessori. "Ogni volta che si presenta una lista elettorale, i cittadini fanno le loro valutazioni – spiega la Faenzi –. Ci sono persone più o meno di fiducia, più o meno giovani, più o meno nuove alla politica. Ecco, io dico agli scarlinesi che le preferenze che assegneranno in occasione del voto serviranno a indicare chi inserire nella mia giunta. Voglio infatti che siano proprio i cittadini a decidere. Con la semplicità di questo sistema si assicura massima democrazia e si evitano polemiche interne che possono poi ledere la tenuta dell’amministrazione o creare situazioni spiacevoli e personalismi. Credo che sia un ulteriore incentivo per i cittadini a votare Scarlino Futura: la squadra la faranno loro". Unica eccezione, spiega Faenzi, quella per le deleghe all’Industria (Piana del Casone) e a Pian d’Alma.

"Sono due argomenti che per la loro delicatezza voglio seguire personalmente e che resteranno a me: si tratta infatti di due materie complesse da gestire, per cui servirà combattere. Penso al Casone: da persona libera voglio avere la possibilità di gestire la questione, confrontandomi con i vari livelli istituzionali e della politica. Non ci saranno decisioni calate dall’alto, come purtroppo è avvenuto negli ultimi decenni, farò in modo che i cittadini abbiano la possibilità di dire la loro sulle scelte strategiche e sul futuro del nostro Comune invertendo la tendenza".