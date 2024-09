La finale sul palco del teatro Moderno. Dilettando, ultimo atto per diciotto

E’ tutto pronto per la finale di Dilettando. Scoppiettante, frizzante, divertente ma anche con il risvolto che pone l’attenzione su tematiche importanti come la donazione di sangue e plasma con Avis, la corrida estiva condotta da Carlo Sestini andrà in scena sul palcoscenico del teatro Moderno sabato alle 21. Diciotto nomi si alterneranno con le loro esibizioni, le quali in questi mesi estivi hanno ottenuto la meglio nelle sette puntate, dopo 91 esibizioni con 171 concorrenti impiegati. Saranno suddivise in 8 esibizioni di canto, 2 di caljstenichs e pole dance, 1 di flag pole, 1 di danza del ventre, 1 di ballo samba latino, 1 di chitarra elettrica, 1 con pianoforte, 1 di ginnastica artistica, 1 di ballo e canto, 1 di batteria e ballo. L’ospite di serata sarà Paola Venturini, grande nome del basso elettrico. Saranno assegnati tanti premi e il primo classificato quest’anno riceverà il premio "Natalino Galgani" che lo passerà come testimone il prossimo anno al nuovo primo posto.

"Questa manifestazione – dice il sindaco Vivarelli Colonna – fa vivere alla città un momento di intrattenimento, spensierato ma sensibilizzando i cittadini su tematiche importanti".

"È un’iniziativa strutturata – dice l’assessore Luca Agresti – che porta un’esperienza sociale per la città di Grosseto, celebrando il talento dei nostri giovani". "Dilettando – afferma Anna Bonelli direttrice della Biblioteca Chelliana – riesce a curare aspetti plurimi. I teatri sono a disposizione delle iniziative cittadine, infatti la finale si disputerà al Moderno".

Maria Vittoria Gaviano