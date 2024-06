La fabbrica del bello e Palazzo Granducale. Oggi visita guidata

Oggi alle 17 è in programma la visita guidata alla mostra "La Fabbrica Del Bello" e al Palazzo granducale di Follonica. La mostra "La Fabbrica del Bello", in Fonderia 1, resterà aperta fino a domenica prossima. L’esposizione racconta la vicenda produttiva e artistica delle fonderie del ferro follonichesi e del palazzo che dal 1845 fu , la residenza del granduca Leopoldo II e della sua famiglia. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0566 59027 o 0566 59246. Con il prezzo del biglietto è compreso l’ingresso al Magma Follonica.