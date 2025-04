La Costituzione spiegata ai bambini

Oggi al teatro del Ciliegio di Monterotondo andrà in scena "Ogni bambino è un cittadino" della compagnia Teatrino dei Fondi, di San Miniato. La stagione teatrale curata dal Comune, da Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage si conclude con uno spettacolo in matinée rivolto alla scuola primaria, liberamente ispirato a "La Costituzione raccontata ai bambini" di Anna Sarfatti. Un’occasione per coinvolgere anche i più piccoli su un tema delicato e importante come la Costituzione italiana: attraverso filastrocche, videoproiezioni e musica gli attori raccontano diritti e doveri dei cittadini.

"La Costituzione è la base dei diritti e dei doveri di ogni cittadino – dichiara il sindaco di Monterotondo Giacomo Termine –. Conoscerla permette ai bambini e alle bambine di comprendere il loro ruolo nella società e di partecipare attivamente alla vita democratica: il testo trasmette infatti valori fondamentali come l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà, che sono essenziali per una convivenza civile. Siamo felici di poter coinvolgere gli studenti del territorio in questa iniziativa, il teatro offre un modo creativo per tradurre la Costituzione in un’esperienza coinvolgente, stimolando la fantasia, la creatività e la riflessione del pubblico più giovane".