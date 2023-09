Istituto musicale "Giannetti". Due giorni di "Open day"

Due giornate dedicate a chi ha intenzione di iscriversi all’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti". Oggi e domani (dalle 15 alle 19) nella sede di via Bulgaria 21, a Grosseto, i docenti saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili a chi vuole diventare un allievo della scuola di musica e orientare così alla scelta dello strumento più adatto a ciascuno. Le iscrizioni all’anno scolastico 20232024 restano aperte fino a martedì 26 settembre, in presenza (rivolgendosi alla segreteria, ogni lunedì e mercoledì con orario 9-13 e 15-18.30, il martedì con orario 15-18.30 e il giovedì e venerdì con orario 9-13; contatti: 0564 453128) oppure online sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.

Il programma dell’Istituto "Giannetti" prevede corsi pre-accademici (da 7 anni) e amatoriali (da 18 anni), e – oltre all’insegnamento degli strumenti tradizionali – corsi speciali in musicoterapia (senza limiti di età), propedeutica della musica (da 3 a 6 anni), canto corale (da 7 a 21 anni), dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), fenomenologia della musica (senza limiti di età.