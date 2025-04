Invicta Sol Caffè cerca la settima vittoria consecutiva contro Cus Genova

Trasferta a Genova a caccia della settima vittoria consecutiva per l’Invicta Sol Caffè. Il team maschile di serie B, oggi alle 18 per il ventiseiesimo turno di campionato sarà impegnato in Liguria. Appuntamento al PalaCus di Genova per sfidare appunto il Cus Genova in una sfida che vale la quinta posizione in classifica. Le due formazioni infatti sgomitano vicine in classifica per prendersi la quinta piazza. I grossetani sono reduci da sette vittorie di fila che hanno fatto risalire la china alla formazione di coach Fabrizio Rolando che negli ultimi due mesi ha ingranato la marcia giusta. Invicta quindi quinta a quota 43 punti, staccata di dieci lunghezze dal terzo posto del Sassuolo ma appaiata al quarto posto di Sesto Fiorentino. Cus Genova invece insegue proprio i maremmani al sesto posto con 41 punti. I playoff ad oggi appaiono praticamente inarrivabili per i grossetani ma il diktat della società è da sempre quello di provare a chiudere al meglio ogni stagione, anche guadagnando una pozione all’ultima giornata. Rolando nel turno scorso ha ritrovato praticamente tutta la rosa a disposizione, compreso l’alzatore di riserva Benedettelli che ha avuto un forte impatto positivo nella vittoria del turno scorso nonostante fosse rientrato da poco da un infortunio. Con la rosa al completo quindi i ragazzi di Rolando proveranno a vincere su un campo ostico e difficile per provare a confermarsi al quinto posto e magari provare l’assalto alla quarta posizione. Prosegue il tour de force della formazione di serie D femminile dell’Invicta. Tra recuperi di campionato e torneo under 18, stasera alle 21 la formazione di Stefano Spina e Andra Chiappelli è di scena a Peccioli per la ventiquattresima giornata di campionato. Ieri sera la formazione di Spina ha recuperato l’incontro contro Riotorto, in settimana ha perso gara 1 della semifinale regionale under 18 e stasera torna in campo contro Peccioli per provare a confermarsi in zona playoff. Peccioli è settimo in classifica con 34 punti.