Insetto nocivo. Parte la profilassi

A seguito delle attività di indagine svolte nel corso degli ultimi anni, il Servizio fitosanitario regionale ha rilevato la presenza di Aleurocanthus spiniferus, insetto attualmente classificato come organismo nocivo. Con decreto del dirigente, il Servizio fitosanitario regionale ha aggiornato le aree delimitate in cui l’infestazione è presente, tra cui alcune zone dell’Argentario. Ogni area è comprensiva di una fascia cuscinetto con un’estensione di 2 chilometri oltre l’area del focolaio, dove si concentrerà l’attività di sorveglianza. All’interno di tali aree delimitate il Servizio fitosanitario "intende garantire l’applicazione delle misure fitosanitarie contenute nello specifico Piano di Azione per la prevenzione e il contenimento dell’aleurodide Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) sul territorio della Regione Toscana, indirizzate alla popolazione e agli operatori professionali (vivaisti, giardinieri, commercianti del verde)".